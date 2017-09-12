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التربية ترفض استبدال الكتب الممزقة وتقول إنها صالحة للاستخدام
2017-09-12 - 12:16 م
مرآة البحرين: رفضت وزارة التربية والتعليم، استبدال الكتب الممزقة، قائلة أنها تقوم بفرز الكتب المستخدمة "وإعادة استخدام الصالح منها فقط من قبل الأبناء الطلبة".
كلام الوزراة جاء ردا على موجة السخط بين أولياء أمور الطلبة والتي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ضد توزيع المدارع لكتب ممزقة وغير صالحة للاستخدام.
وقال الوزارة أنها استكملت طباعة وتوزيع حوالي 4 ملايين نسخة من الكتب المدرسية الخاصة بالمراحل التعليمية الثلاث فضلاً عن توفير 353 كتاباً لجميع المراحل الدراسية بصيغة رقمية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
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