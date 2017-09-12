السعودية تقول إنها أحبطت مؤامرة لداعش لمهاجمة مقرات لوزارة الدفاع

2017-09-12 - 12:26 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مسؤول أمني إن السلطات السعودية ألقت القبض على عدد من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش تعتقد أنهم كانوا يخططون لشن هجمات انتحارية على مقرات تابعة لوزارة الدفاع في العاصمة الرياض.

وقال المسؤول برئاسة أمن الدولة إنه تم "القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها، وهما كل من أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن".

وأضاف "اتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسماهما يختلفان عن ما هو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما. كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا وما كانا سيقدمان على ارتكابه".

وشهدت المملكة في السابق تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية على يد تنظيم داعش استهدفت قوات الأمن والشيعة.

وفي نبأ منفصل نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني قوله "رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية".

"وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك".

ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل كما لم يتضح بعد إن كانت هناك صلة بين القضيتين.