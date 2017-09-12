البحرين: اعتقال 5 مواطنين خلال 24 ساعة

2017-09-12 - 12:46 م

مرآة البحرين (خاص): اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية 5 مواطنين خلال 24 ساعة، من كرزكان والسنابس وسماهيج.

وقال نشطاء إن السلطات اعتقلت مساء أمس الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017 كلاً من "السيد حسين الغريفي، السيد حسن الغريفي، والشاب علي منصور" من بلدة كرزكان.

كما أفاد نشطاء عن مداهمات في السنابس أسفرت عن اعتقال الشاب علي حمد درويش من منزله.

واعتقلت السلطات أيضاً الشاب حسن العرادي بعد مداهمة منزله في سماهيج، بمحافظة المحرق.

ولا يعلم أين تم اقتياد المواطنين الخمسة الذين تم اعتقالهم.

وتقول منظمات حقوقية أن السلطات تمارس التعذيب لانتزاع الاعترافات من المواطنين، حيث تكون هذه الاعترافات دليل إدانة هؤلاء أمام المحاكم البحرينية التي يتم التشكيك في نزاهتها واستقلاليتها.