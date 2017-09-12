محكمة سعودية تصادق على حكم إعدام الشاب عبدالكريم الحواج

2017-09-12 - 12:54 م

مرآة البحرين: صادقت محكمة سعودية أمس (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017) على حكم الإعدام الصادر بحق الشاب عبدالكريم الحواج من بلدة القلعة في محافظة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية.

وقال نشطاء أن ملف القضية أرسل إلى وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم. وحكم على الحواج بالإعدام بناء على اتهامات ذات خلفية سياسية.

وعند اعتقاله، كان الحواج يبلغ من العمر 16 عاماً فقط.

وحذر نشطاء من أن الحواج وعشرات آخرين من المنطقة الشرقية، ممن ينتمون للأقلية الشيعية، يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام في أية لحظة.