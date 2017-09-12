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مندوب الولايات المتحدة في جنيف يعبر عن قلق بلاده من تردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين
2017-09-12 - 1:10 م
مرآة البحرين: عبر مندوب الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن قلق بلاده من تردي أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، داعيا المنامة إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التجمع والتعبير.
وفي مداخلة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف في دورته الـ 36، أكد المندوب الأمريكي أن احترام حقوق الإنسان الأساسية في البحرين هو «أمر حاسم ومهم بالنسبة للبحرين وأمنها واستقرارها على المدى الطويل، وللمصالحة السياسية أيضاً»
وأضاف «الولايات المتحدة قلقة من تردي حالة حقوق الإنسان في البحرين، وتحديداً حرية التجمع والتعبير» على حد قوله.
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