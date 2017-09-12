2017-09-12 - 1:21 م

مرآة البحرين: أكد الكاتب السعودي جمال خاشقجي الأنباء التي تم تداولها عن توقيفه من الكتابة في صحيفة "الحياة"، بناء على قرار من قبل خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ناشر صحيفة الحياة، بناء على توصية من فهد بن خالد آل سعود.

وقال خاشقجي في تغريدة له تعليقاً على هذه الأنباء "قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر، وقد تحدثت مع سموه قبل قليل، اتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية، واختلفنا حول الإخوان وله مني كل تقدير".

وكان خاشقجي - الذي يقيم في واشنطن حاليا - انتقد في تغريدات له، اعتقال دعاة، بينهم سلمان العودة وعوض القرني، وهم من المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين، كما اعتبر أن وضعهم القرضاوي والإخوان المسلمين على لائحة الإخوان "حالة مؤقتة"، وأن الانتماء إلى تيار الإخوان المسلمين "ليس تهمة"، مضيفاً "لا يضرني قول قائل أنني إخوان وإن لم أكن رسميا منهم" على حد وصفه.

يذكر أن السلطات السعودية منعت خاشقجي من الكتابة في تويتر ووسائل الإعلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لكنه استطاع العودة إلى الكتابة في أواخر أغسطس/آب الماضي، بعد تمكنه من مغادرة المملكة، حيث يقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.