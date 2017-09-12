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4 أشقاء معتقلين محرومون من الزيارات العائلية منذ 8 شهور
والد المحكوم بالإعدام ماهر الخباز يحمل لوحة تضم صور أبنائه الأربعة المعتقلين (صحيفة الوسط)
2017-09-12 - 10:12 م
مرآة البحرين: قالت عائلة الخباز إن إدارة سجن جو تواصل حرمانها من لقاء أبنائها ماهر، محمد، مرتضى وفاضل الخباز منذ نحو 8 شهور.
وذكرت العائلة أن إدارة السجن منعت زيارتهم الجماعية وتشترط لقاء كل واحد منهم على حدة، وهو الأمر الذي رفضه الأخوة الأربعة.
ورأت العائلة أن إدارة السجن تضيّق عليها بهذا القرار، فمن غير المعقول أن تقوم العائلة بزيارة السجن ٤ مرات.
وتابعت "هي سياسة لمعاقبة الناس بسبب معارضتهم للنظام".
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