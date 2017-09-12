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ملك البحرين يُعيّن عادل الفاضل من جديد رئيسا لجهاز الأمن الوطني
عادل الفاضل أحد الضبّاط المتورطين في التعذيب وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان
2017-09-12 - 10:25 م
مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أنباء البحرين إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما يوم الثلاثاء بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين الفريق عادل الفاضل رئيسا للجهاز على أن يسري القرار على الفور.
وأصدر ملك البحرين مرسوما آخر بتعيين الشيخ طلال بن محمد بن خليفة آل خليفة نائبا لوزير الداخلية.
وأصدرت 3 منظمات حقوقية (أغسطس/ آب) تقريرا أكدت فيه تورط الجهاز في عمليات تعذيب ممنهجة.
وترأس الفاضل جهاز الأمن الوطني منذ نوفمبر 2011 قبل أن يعينه الملك 2013 وزير دولة للشؤون الداخلية. ثم نائبا لوزير الداخلية.
وتتهم منظمات حقوقية الفاضل بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بتقديمه للعدالة لمسؤوليته عن عمليات تعذيب واسعة.
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