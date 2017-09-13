النيابة توجه تهمة التجمهر للموسوي وشريف والصحفي رضي

2017-09-13 - 1:00 م

مرآة البحرين: حققت النيابة العامة مع القياديين في المعارضة رضي الموسوي وإبراهيم شريف، كما حققت أيضاً مع الصحافي أحمد رضي، ووجهت لهم جميعاً تهمة "التجمهر" بهدف تبرير منع السفر.

وفي التحقيق معه، وجهت النيابة العامة (الثلثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017) تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بمنطقة عالي لأمين عام وعد السابق رضي الموسوي.

كما حققت النيابة العامة (الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017) مع أمين عام وعد الأسبق والقيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف، حيث وجهت له تهمة التجمهر في البلاد القديم ورفع شعارات مناهضة للنظام.

ووجهت النيابة للصحفي أحمد رضي أيضا تهمة التجمهر في البلاد القديم، فيما أبلغلته السلطات في الهجرة والجوازات بأنه ممنوع من السفر.

وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.