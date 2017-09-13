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البحرين: منع الناشطة التربوية جليلة السلمان من السفر
2017-09-13 - 1:02 م
مرآة البحرين: رفضت السلطات الأمنية البحرينية (الثلثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017) السماح لنائب رئيس جمعية المعلمين (المنحلة)، الناشطة التربوية جليلة السلمان بمغادرة البلاد.
وأبلغت السلطات السلمان، بأن منع السفر المفروض عليها، صادر عن النيابة العامة.
وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.
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