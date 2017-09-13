موقع أمريكي: البحرين تسعى إلى شراء مقاتلات جديدة من طراز إف 16

2017-09-13 - 4:47 م

مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع يو بي آي الأمريكي أنّ البحرين تسعى إلى تعزيز قوتها الجوية من خلال شراء 19 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 وتحديث 20 طائرة من الطراز ذاته، كانت تمتلكها أساسًا.

وتبلغ كلفة المشروع 3.867 مليار دولار أمريكي، وتأتي في إطار صفقتين لبيع أسلحة أمريكية كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت عليهما.

وقد أبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الكونجرس يوم الجمعة بالصفقتين المحتملتين.

وقالت الوكالة إنّ "صفقات البيع المقترحة تُحَسن قدرة البحرين على مواجهة التّهديدات الحالية والمستقبلية"، مضيفة أنّ "البحرين ستستخدم هذه القدرة كرادع للتّهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن أرضها".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "شراء طائرات إف 16 هذه سيُحَسّن قابلية التشغيل البيني [لدى البحرين] مع الولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين الآخرين".

وتتضمن الصفقة المقترحة لطائرات إف 16، والتي تبلغ قيمتها 2.785 مليار دولار أنظمة بندقية من طراز فولكان M61 20 mm، بالإضافة إلى محركات من طراز F-110-GE-129 ورادارات APG-83 وأجهزة كمبيوتر وأنظمة ملاحة وقاذفات صواريخ.

وسيشكل الدعم الحكومي والتقني الأمريكي واللوجستي أيضًا جزءًا من الصفقة، كما ستكون شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي فيها.

وبموجب الصّفقة الثانية، وقيمتها 1.082 مليار دولار أمريكي، سيتم تطوير عدد من طائرات إف 16 المقاتلة التي يمتلكها سلاح الجو الملكي البحريني. وتتضمن عملية التّطوير محركات من طراز F-110-GE-129 ورادارات AESA بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وغيرها من التّجهيزات.، وستكون شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي فيها كذلك.