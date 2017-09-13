إندكس أون سنسورشيب تنتقد تأجيل محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب

2017-09-13 - 4:53 م

مرآة البحرين (خاص): انتقدت منظمة إندكس أون سنسورشيب على موقعها على الإنترنت تأجيل محاكمة الناشط البحريني البارز من أجل حقوق الإنسان نبيل رجب إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت جودي غينسبرغ، وهي المديرة التّنفيذية للمنظمة، إنّ "نبيل تعرض لحملة سخيفة جدًا من الملاحقات القضائية بسبب تعبيره عن رأيه بشأن البلاد التي يحبها. لم يرتكب [نبيل رجب] أي جريمة، ويجب الإفراج عنه فورًا ومن دون أي شروط".

وكان نبيل رجب ظهر يوم أمس الأول 11 سبتمبر/أيلول في المحكمة الجنائية العليا وأبلغه قاض جديد بتأجيل القضية حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقد شهدت السفارة البحرينية في لندن يوم أمس احتجاجًا من قبل منظمات حقوقية من بينها إندكس أون سنسورشيب ومنظمة العفو الدولية (فريق البحرين) ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية ونادي القلم الإنكليزي ومراسلون بلا حدود يوم أمس 11 سبتمبر/أيلول أمام السفارة البحرينية في لندن احتجاجًا على جلسة محاكمة نبيل رجب.