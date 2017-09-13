رويترز: ملك البحرين يصدر مرسوما بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني
2017-09-13 - 4:58 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما يوم الثلاثاء بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين الفريق عادل الفاضل رئيسا للجهاز على أن يسري القرار على الفور.
وللجهاز منذ عقود دور محوري في جهود المملكة للتغلب على احتجاجات وأعمال عنف متفرقة من قبل الأغلبية الشيعية في البلاد.
وأصدر ملك البحرين مرسوما آخر بتعيين طلال بن محمد بن خليفة آل خليفة نائبا لوزير الداخلية.
وفي أغسطس/آب اتهمت ثلاث جماعات لحقوق الإنسان بالبحرين الجهاز بالتورط في عمليات تعذيب ممنهجة. وقال مسؤول أمني في ذلك الوقت إن السلطات ستحقق في المزاعم.
وفي 2011 أخمدت البحرين انتفاضة تزعمها نشطاء مطالبون بالديمقراطية أغلبهم من الشيعة. وتعتقد السلطات أن المعارضة تسعى للإطاحة بالملكية بالقوة وتتهم إيران بالتورط في هجمات تتعرض لها قوات الأمن.
وتنفي البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس مزاعم المعارضة بأنها تهمش الشيعة اقتصاديا وفي التمثيل بالمناصب الحكومية.
- 2017-09-13إندكس أون سنسورشيب تنتقد تأجيل محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب
- 2017-09-13موقع أمريكي: البحرين تسعى إلى شراء مقاتلات جديدة من طراز إف 16
- 2017-09-13مرشح ترامب لمنصب سفير واشنطن في المنامة: قلقون من أفعال الحكومة البحرينية ضد المعارضة
- 2017-09-13البحرين: منع الناشطة التربوية جليلة السلمان من السفر
- 2017-09-13النيابة توجه تهمة التجمهر للموسوي وشريف والصحفي رضي
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus