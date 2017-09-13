2017-09-13 - 5:15 م

مرآة البحرين (رويترز): وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق إجراءه على الانفصال عن بغداد بأنه "غير دستوري".

وقال العبادي في مؤتمر صحفي "أدعو القيادة الكردية إلى المجيء إلى بغداد لفتح الحوار".

وأضاف رئيس الوزراء في تعليقات نشرها مكتبه الإعلامي "لحرصي على الكرد كمواطنين عراقيين ولعلمي بما يجري فإنني أعلم بأن الخطوات المتخذة لإجراء الاستفتاء ستؤدي إلى إضاعة كل الذي تحقق".

وتابع "حذار حذار ممن يريد أن يجرنا إلى فتنة جديدة يكون الكل فيها خاسراً فلا خيار لنا إلا الحوار لتحقيق مصالح مواطنينا وهذا هو هدفنا".

جاءت تصريحات العبادي بعد ساعات من إعلان نواب بالبرلمان العراقي أن البرلمان صوت اليوم برفض الاستفتاء المزمع في 25 سبتمبر/أيلول وفوض العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة البلاد.

وانسحب الأعضاء الأكراد من الجلسة قبل التصويت وأصدروا بيانات بعد ذلك ترفض قرار البرلمان.

وتخشى قوى غربية من أن الاستفتاء في كردستان قد يشعل صراعا جديدا مع بغداد وربما دول مجاورة بما يصرف الانتباه عن الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.