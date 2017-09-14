الرئاسة التركية: أمير قطر يجري محادثات مع إردوغان الخميس في أنقرة
2017-09-14 - 2:19 ص
مرآة البحرين (رويترز): يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات في أنقرة يوم الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو حليف للدوحة في خلافها مع أربع دول عربية.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر قبل ثلاثة أشهر وأغلقت مجالاتها الجوية وممرات الشحن أمام أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتقول هذه الدول إن قطر تدعم إيران وجماعات إسلامية وهي اتهامات تنفيها الدوحة وتقول إن المقاطعة الاقتصادية تهدف إلى تحييد سياسة خارجية مستقلة تقول إنها تروج للإصلاح السلمي في المنطقة ومحاربة الإرهاب.
وفي الشهر الماضي أجرت تركيا مناورات عسكرية مشتركة مع القوات القطرية في الإمارة الصغيرة. وقالت إنها ستنشر ثلاثة آلاف جندي في قاعدة عسكرية هناك وزادت حجم التجارة مع قطر منذ بداية الأزمة.
وأعلنت الرئاسة التركية زيارة الشيخ تميم في بيان يوم الأربعاء لكنها لم تتطرق لتفاصيل بشأن المحادثات التي ستتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الكويتي لأنقرة. وتلعب الكويت دور الوساطة في الأزمة.
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