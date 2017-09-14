لا وقف لعلاوة الغلاء في حال السفر شهرًا

2017-09-14 - 10:31 ص

مرآة البحرين: نفى مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لصحيفة الأيام المحلية، صحة ما تم تداوله حول وقف صرف علاوة الغلاء ودعم اللحوم في حال سفر المستفيد لمدة شهر خارج المملكة، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة تماما.

وبين المصدر أن من اشتراطات الاستفادة من العلاوة ودعم اللحوم أن يكون المواطن مقيما في المملكة، لافتا إلى أنه وفقا للنظام المعمول به في الوزارة فإن العلاوة توقف عن كل مستفيد تتجاوز أيام سفره طوال العام 6 أشهر.ولفت إلى أنه بناء على الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والهجرة والجوازات، فإنه يُحدد الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم اشتراطات صرف هذه العلاوات، وتوقف فورا.

وأوضح أن للمواطن مراجعة المراكز التابعة للوزارة في حال إيقاف العلاوات عنه، وأنه لإعادة صرفها ينبغي على كل من أوقفت العلاوات عنه أن يبقى في البحرين دون سفر لمدة 6 أشهر، ثم يُعاد صرفها له.

وحسب التنمية، فإن اشتراطات ومعايير صرف علاوة الغلاء لمستحقيها تتضمن أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن يكون رب أسرة، وأن يكون مقيما إقامة دائمة في مملكة البحرين، وألا يزيد دخل رب الأسرة عن 1000 دينار بحريني، ولا ينظر إلى عدد العقارات ولكن يدرج الدخل من العقارات من ضمن الدخل الكلي لرب الأسرة، كما يسمح بامتلاك سجل تجاري واحد ذي فرع واحد على ألا يتجاوز عدد العاملين على 10 عاملين، ولا يتجاوز مجموع أجور العاملين عن 1000 دينار بحريني.