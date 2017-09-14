الملك يمنح قائد الأسطول الخامس الأمريكي وسامًا من الدرجة الأولى ويشكره على تنمية التعاون العسكري

2017-09-14 - 11:18 ص

مرآة البحرين: استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2017، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة وليام روبك، الذي قدم الأدميرال كيفن دونغن قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عمله.

كما قدم السفير إلى الملك الأدميرال جون أكويلان القائد الجديد للقوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، وذلك بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.

وأشاد الملك بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تقدم وتطور في سائر المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

وأثنى الملك على ما بذله الأدميرال كيفن دونغن خلال فترة عمله من جهود أسهمت في تطوير وتنمية التعاون البحريني-الأمريكي، لاسيما في الشؤون العسكرية والدفاعية، معربا عن تمنياته للأدميرال جون أكويلان بالتوفيق في مهام عمله الجديد.

وأشاد الملك بالدور الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي.

ومنح الملك الأدميرال كيفن دونغن وسام البحرين من الدرجة الأولى، متمنيا له كل التوفيق فيما يسند إليه من مهام جديدة.