» أخبار
سؤال في البرلمان البريطاني عن الرعاية الطبية والغذاء في سجون البحرين
2017-09-14 - 1:04 م
مرآة البحرين: وجه النائب البريطاني توم برايك سؤالًا نيابيًا إلى وزارة الخارجية والكومنولث، عما إذا كانت ستطلب استفسارات من الحكومة البحرينية بشأن تأمين الغذاء المناسب والرعاية الطبية وكذلك التواصل مع أفراد عوائل كل السّجناء السّياسيين، وخصوصًا ابتسام الصائغ وهاجر منصور.
ويأتي هذا السؤال بعد حادثة التسمم الذي عانت منه السجينات في سجن مدينة عيسى.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-14في مؤشر لانخفاض الثقة بها: بحسب تقريرها السنوي إنخفاض الشكاوى المقدمة لإدارة التظلمات بنسبة 73%
- 2017-09-14قوات وزارة الداخلية تعتدي على والد الشهيد عبدالرضا بوحميد وزوجته
- 2017-09-14الملك يمنح قائد الأسطول الخامس الأمريكي وسامًا من الدرجة الأولى ويشكره على تنمية التعاون العسكري
- 2017-09-14لا وقف لعلاوة الغلاء في حال السفر شهرًا
- 2017-09-13رويترز: ملك البحرين يصدر مرسوما بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus