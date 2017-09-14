سؤال في البرلمان البريطاني عن الرعاية الطبية والغذاء في سجون البحرين

2017-09-14 - 1:04 م

مرآة البحرين: وجه النائب البريطاني توم برايك سؤالًا نيابيًا إلى وزارة الخارجية والكومنولث، عما إذا كانت ستطلب استفسارات من الحكومة البحرينية بشأن تأمين الغذاء المناسب والرعاية الطبية وكذلك التواصل مع أفراد عوائل كل السّجناء السّياسيين، وخصوصًا ابتسام الصائغ وهاجر منصور.

ويأتي هذا السؤال بعد حادثة التسمم الذي عانت منه السجينات في سجن مدينة عيسى.