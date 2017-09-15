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مرضى سكر مضربون عن الطعام يتهددهم الخطر والسلطة تضغط على "المشعل" لإقناع السجناء بفك الإضراب
صورة أرشيفية لعوائل معتقلين أمام مبنى الإدارة العامة للتظلمات
2017-09-15 - 3:09 ص
مرآة البحرين (خاص): كشف مصدر حقوقي أن بعض المضربين عن الطعام في سجن (جو) من الذين يعانون من مرض السكر في وضع حرج.
وأفادت المعلومات أن مستوى السكر لدى مضربين عن الطعام وصل إلى مستويات خطيرة وأن المضربين يعانون من هبوط حاد وإدارة السجن ترفض نقلهم للعيادات.
وأضاف إن إدارة السجن تضغط على السيد مجيد المشعل رئيس المجلس الإسلامي العلمائي؛ من أجل إقناع السجناء بفك الإضراب؛ ويتعرض المشعل للمضايقة بسبب دعمه للإضراب.
وقال إن بعض من المضربين الذين أتوا بهم للمحكمة عصر الخميس كانوا يعانون من حالات إعياء وتعب شديد.
يذكر أن علماء البحرين دعو إلى التضامن مع السجناء وطالبوا بتدخل أممي لكشف انتهاكات إدارة السجن لحقوق معتقلي الرأي.
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