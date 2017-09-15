2017-09-15 - 12:21 م

مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف العليا إحالة قضية قتل الشرطي محمود فريد، والمحكوم فيها بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لسبعة متهمين و10 سنوات لأربعة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك استشعارا للحرج، حيث أن أحد أعضاء الهيئة كان ضمن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في محكمة أول درجة.

وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قد صرح بأن المحكمة قد أصدرت حكمًا في القضية الخاصة بقتل الشرطي محمود فريد والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها اثنا عشر متهمًا أربعة محبوسين و8 هاربين وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، وبمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، وأربعة آخرين بالسجن مدة عشر سنوات، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعًا.