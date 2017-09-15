التربية تقول إنها اتخذت إجراءات بشأن فيديو لنسخة من كتاب مدرسي مستعمل غير صالح للاستخدام تم توزيعه

2017-09-15 - 12:31 م

مرآة البحرين: قالت وزارة التربية والتعليم إنها في ضوء المقطع المصور الذي تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نسخة من مقرر دراسي للمرحلة الثانوية، قامت بالتواصل المباشر مع جميع المدارس الثانوية التي يُدرس بها هذا المقرر لمتابعة هذا الموضوع، من أجل التعرف على مصدر هذه النسخة.

وأضافت "في ضوء ذلك سوف تتخذ الوزارة الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وفقًا للنظام والقانون، والتعاميم الصادرة من قبلها، وفي ضوء المعايير الخاصة بشأن استرجاع الكتب وفرزها وإعادة توزيع الصالح منها على الأبناء الطلبة".

وكان أولياء أمور عبروا عن امتعاضهم الشديد من الكتب المستعملة والتي تعتبر غير صالحة للاستخدام، وكان تم توزيعها على الطلبة مؤخراً.

وبدأت وزارة التربية في البحرين منذ العام الماضي بإلزام الطلبة إرجاع الكتب الدراسية نهاية العام، وذلك بهدف توزيعها مجدداً على الطلبة، بسبب التقشف في الميزانية.