رويترز: مساع حقوقية لتطبيق قانون ماجنيتسكي على قادة شرطة ومخابرات في دول عربية بينها البحرين

2017-09-15 - 12:37 م

مرآة البحرين (رويترز): يسعى ائتلاف لجماعات معنية بحقوق الإنسان إلى أن يشمل قانون أمريكي موسع ضد الانتهاكات الحقوقية والفساد في العالم قادة شرطة ومخابرات في عدد من الدول بينها البحرين.

وتبين وثائق سيتم الكشف عنها يوم الاربعاء أن الائتلاف قدم 15 حالة لوزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة وحثهما على بحث تطبيق القانون الذي يعرف باسم قانون جلوبال ماجنيتسكي عليها.

ويوسع القانون الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016 نطاق تشريع يعود لعام 2012 تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماجنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

وقال الائتلاف الذي يضم 23 جماعة في خطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين "الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم وتشمل قصصا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة".

وأضاف أنه استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية.

واشتملت قائمة جمعها الائتلاف الذي تتولى منظمة هيومن رايتس ووتش تنسيق أعماله على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.

ولم يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقوق الإنسان كأولوية لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية أو شهوره الأولى في البيت الأبيض لكنه قال للكونجرس في أبريل نيسان إنه ملتزم "بتطبيق صارم ومستفيض" لقانون ماجنيتسكي.

ويلزم القانون إدارة ترامب بإبلاغ الكونجرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه وذلك بحلول العاشر من ديسمبر/كانون الأول.