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البحرين: استمرار منع الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم للأسبوع الـ 61 على التوالي
2017-09-15 - 12:50 م
مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية حصارها لبلدة الدراز التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن، كما استمرت في منعها للأغلبية الشيعية من إقامة أكبر صلاة جمعة، في جامع الإمام الصادق (ع) وذلك للأسبوع الـ 61 على التوالي.
واضطر المواطنون على إقامة الصلاة فرادى في الجامع الذي كانت تقام فيه أكبر صلاة جمعة للأغلبية الشيعية.
ومنذ يونيو/حزيران 2016 فرضت السلطات حصارا أمنيا على الدراز، بعد إسقاطها لجنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
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