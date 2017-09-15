الخارجية الأمريكية: أمريكا تمدد العمل بتخفيف العقوبات على إيران

2017-09-15 - 1:08 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة مددت العمل بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي لعام 2015 غير أنه لم يتم البت بعد فيما إذا كانت ستبقي على الاتفاق نفسه.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة "اعتمدت الإدارة قرارات التخفيف من أجل الحفاظ على بعض المرونة وهي تطور سياسة تتناول مجمل السلوك الإيراني".

وأضافت أنه "يجب عدم النظر إلى تخفيف بعض تلك العقوبات على أنه إشارة إلى موقف الرئيس (دونالد) ترامب أو موقف إدارته ولا على أن هذا التخفيف يمنح النظام الايراني موافقة على النطاق الواسع لسلوكه الخبيث".