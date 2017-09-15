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برلمان العراق يؤيد إقالة محافظ كركوك
2017-09-15 - 1:21 م
مرآة البحرين (رويترز): قال عدة مشرعين إن البرلمان العراقي أيد يوم الخميس طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة محافظ كركوك.
وجاء قرار إقالة المحافظ نجم الدين كريم بعد موافقة المحافظة على المشاركة في استفتاء الاستقلال الذي ينظمه إقليم كردستان العراق يوم 25 سبتمبر/أيلول.
وتتنازع الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق السيادة على كركوك الغنية بالنفط.
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