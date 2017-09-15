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المضربون يمتنعون عن الاتصالات وحرمان معتقلي مبنى العزل من الطعام
سجن جو
2017-09-15 - 11:58 م
مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن جو المركزي قرروا الامتناع عن الاتصالات، في خطوة جديدة للضغط على السلطات لتحسين أوضاع السجن.
وبيّنت المعلومات أن معتقلين في حالة صحية سيئة جدا، فيما أصيب عدد منهم بحالات إغماء.
وكانت إدارة جو قد قررت عدم إسعاف المعتقلين.
إلى ذلك، حرمت إدارة السجن المعتقلين في مبنى العزل من الأكل والشرب، إلى جانب تعرضهم للإهانة.
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