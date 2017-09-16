أمير قطر يقول إنه مستعد للمحادثات لإنهاء الأزمة الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك في برلين يوم الجمعة (رويترز)

2017-09-16 - 12:56 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الجمعة في برلين إن بلاده على استعداد للجلوس على طاولة التفاوض لمحاولة إنهاء النزاع مع جيرانها العرب.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بتمويل الإرهاب والتودد إلى منافستها إيران. وتنفي الدوحة ذلك.

وتلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سالمان اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم قبل أسبوع فيما وصف بأنه انفراجة نحو حل الأزمة. لكن السعودية سارعت بالإعلان عن وقف أي حوار مع قطر متهمة إياها بتحريف الحقائق في تقرير بثته وكالة الأنباء القطرية عن المحادثة الهاتفية.

وقال أمير قطر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين "كما تعلمون، إحنا الآن أكثر من 100 يوم من الحصار على دولة قطر. وتحدثنا عن استعداد قطر للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية".

وقالت ميركل إنها قلقة من عدم التوصل لحل للأزمة مضيفة أنها تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.

وقال أمير قطر أيضا إن بلاده لديها ثقة كبيرة في الشركات الألمانية وستبقي على حصصها في دويتشه بنك وفولكسفاجن.

وقال الأمير "ثقتنا كبيرة بالاقتصاد الألماني والشركات الألمانية".

وفي تطور منفصل حذرت قطر مواطنيها يوم الجمعة من السفر إلى مصر بسبب الإجراءات الأمنية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في موقعها على الإنترنت "حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية... هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر".

https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/43521736