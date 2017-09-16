التيار الديمقراطي يدعو للالتقاء على أجندة وطنية لإخراج البلاد من المأزق الراهن

2017-09-16 - 6:13 ص

مرآة البحرين: دعت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي القوى السياسية البحرينية إلى الالتقاء على أجندة وطنية للخروج من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان وتصاعد وتيرة الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية.

ودعا التيار في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية "إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام".