» أخبار
التيار الديمقراطي يدعو للالتقاء على أجندة وطنية لإخراج البلاد من المأزق الراهن
متظاهرون بحرينيون يطالبون بالديمقراطية (أرشيفية)
2017-09-16 - 6:13 ص
مرآة البحرين: دعت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي القوى السياسية البحرينية إلى الالتقاء على أجندة وطنية للخروج من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان وتصاعد وتيرة الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية.
ودعا التيار في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية "إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-16أمير قطر يقول إنه مستعد للمحادثات لإنهاء الأزمة الخليجية
- 2017-09-15المضربون يمتنعون عن الاتصالات وحرمان معتقلي مبنى العزل من الطعام
- 2017-09-15البحرين: استمرار منع الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم للأسبوع الـ 61 على التوالي
- 2017-09-15رويترز: مساع حقوقية لتطبيق قانون ماجنيتسكي على قادة شرطة ومخابرات في دول عربية بينها البحرين
- 2017-09-15التربية تقول إنها اتخذت إجراءات بشأن فيديو لنسخة من كتاب مدرسي مستعمل غير صالح للاستخدام تم توزيعه
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus