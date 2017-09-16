2017-09-16 - 6:41 م

مرآة البحرين (خاص): كثفت السلطات الأمنية البحرينية من تواجدها في محيط منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية، آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ 23 مايو/أيار 2017.

ونشر نشطاء صوراً لمحيط منزل آية الله قاسم، حيث تم وضع حواجز تمنع مرور المركبات، ما يجعل محيط المنزل "منطقة محظورة".

وتحيط بمنزل آية الله قاسم مدرعتين، كما تتواجد قوات أمنية منذ حوالي 4 أشهر، تمنع أي أحد من الاقتراب من المنزل.

وفي يونيو/حزيران 2016 جردت السلطات آية الله قاسم من جنسيته، وأحالته للمحاكمة لممارسته فريضة الخمس الخاصة بالطائفة الشيعية.

ولاقى إسقاط جنسية قاسم إدانات من جهات دولية أبرزها الأمم المتحدة، كما عبرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقهما من هذه الخطوة.