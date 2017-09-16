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البحرين: الوطنية لحقوق الإنسان تأسف لإسقاط قطر جنسية أحد شيوخ القبائل
شيخ قبيلة آل مرة التي أسقطت قطر جنسيته
2017-09-16 - 6:28 م
مرآة البحرين: أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين (حكومية) عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مره وعائلته المكونة من 54 شخصًا.
ودعت المؤسسة في بيان لها الحكومة القطرية إلى إلغاء هذا القرار الذي وصفته بـ "التعسفي"، داعية السلطات القطرية لاحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
يذكر أن البحرين أسقطت جنسية أكثر من 400 معارضاً ينتمون للأغلبية الشيعية، إلا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعين أعضاؤها بمراسيم ملكية، لم تصدر أية بيانات بشأنهم.
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