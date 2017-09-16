العراق يعلن عن هجوم على داعش في منطقة حدودية مع سوريا

2017-09-16 - 6:45 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت القوات المسلحة العراقية يوم السبت إنها بدأت هجوما لطرد تنظيم داعش من منطقة على الحدود مع سوريا تضم بعض آخر البلدات التي يسيطر عليها التنظيم في البلاد.

وقال بيانان عسكريان إن الهجوم في منطقة عكاشات، الغنية بالغاز الطبيعي، يهدف إلى فتح الطريق أمام السيطرة على بلدات واقعة تحت سيطرة المتشددين في وادي نهر الفرات بما في ذلك منطقة القائم الحدودية.

وقال أحد البيانين "ألقت مساء أمس طائرات القوة الجوية آلاف المنشورات على مناطق عكاشات وعنة وراوة والقائم غرب الأنبار... تحذر عصابات داعش الإرهابية من ساعة الحساب التي اقتربت وعليهم تسليم أنفسهم والخضوع لمحاكمة عادلة أو الموت بنيران القوات المسلحة".

ويتقدم تحالفان منفصلان أيضا نحو مواقع داعش على الجانب السوري من الحدود وهما قوات الحكومة السورية بدعم من ضربات جوية روسية ومسلحين مدعومين من إيران وتحالف قوات سوريا الديمقراطية المؤلف من مقاتلين عرب وأكراد من المعارضة مدعومين من الولايات المتحدة.

وانهارت فعليا في يوليو/تموز دولة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش عام 2014 على مناطق ممتدة عبر حدود البلدين عندما استعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على الموصل معقل التنظيم الرئيسي في العراق.

والبلدات الواقعة في المنطقة الحدودية مع سوريا وقضاء الحويجة، الواقع قرب كركوك الغنية بالنفط، هي المراكز الحضرية الوحيدة التي ما زالت خاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد في العراق.

واجتاح تنظيم داعش ثلث العراق في 2014 في هجوم كاسح سمح للمتشددين بالحصول على أسلحة ومركبات تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات بعد أن تركتها القوات العراقية التي فرت وقتها من المعركة.