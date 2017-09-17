قوات تابعة للداخلية تعتدي صباح اليوم على مظاهر موسم عاشوراء الديني السنوي

2017-09-17 - 3:01 م

مرآة البحرين: قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم 17 سبتمبر 2017، على المظاهر الدينية لموسم عاشوراء السنوي الذي يحييه المواطنون الشيعة كل عام.

وأزالت قوات الداخلية لافتات وأعلام من القماش تحوي شعارات دينية مكتوبة فوق هذه اللافتات والأعلام، في منطقتي سترة، والنويدرات.

ومنذ عام 2011 والنهج الأمني المتشدد التي تتخذه السلطات ضد الطائفة الشيعية، تكررت حوادث الاعتداء والتخريب من قبل قوات وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على المظاهر العاشورائية، ففي نهاية العام 2014 سجلت جمعية الوفاق التي حلتها السلطات فيما بعد تقريراً مفصلاً بحالات الاعتداء هذه، فقد تم تسجيل 76 انتهاكاً يتعلق بالتضييق على الحريات الدينية خلال موسم عاشوراء للعام 1436 هجرية، وتوزعت تلك الانتهاكات حسب الآتي: 45 حالة مصادرة للسواد، 15 حالة تخريب للسواد والمضائف، 16 استدعاء للمراكز الأمنية بينها حالة اعتقال واحدة للمشاركين والقائمين على إحياء ذكرى عاشوراء.

وتتركز غالبية الانتهاكات في ذكرى عاشوراء في مصادرة السواد وتخريبه.