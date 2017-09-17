ملك البحرين يدين مقاطعة إسرائيل ويقول إن رعاياه لهم الحق في زيارة تل أبيب

2017-09-17 - 9:06 ص

مرآة البحرين (خاص): عبّر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن إدانته "مقاطعة الدول العربية لإسرائيل"، في أحدث تصريحات تكشف اتجاه الدول الخليجية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن حمد بن عيسى قوله إن "رعايا البحرين لهم الحرية في زيارة الدولة اليهودية".

وبيّنت صحيفة جيروزاليم بوست أن التصريحات أدلى بها ملك البحرين إلى الحاخام إبراهام كوبر رئيس مركز سيمون ويسنتال فى لوس انجلوس فى "حدث متعدد الطوائف فى المركز لتوقيع إعلان يدين الكراهية الدينية والعنف".

وكان نجل ملك البحرين قد أعلن هذا الأسبوع من لوس أنجلوس إطلاق مركز بحريني للتسامح بين الأديان.

وذكرت الصحيفة أن الفرقة الموسيقية البحرينية بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا".

وكشفت الصحيفة أن الحاخام كوبر زار البحرين أوائل العام الجاري، والتقى حمد بن عيسى الذي ناقش معه خطة لإنشاء متحف للتسامح الديني في العاصمة المنامة.

وذكرت الصحيفة أن "أقوال ملك البحرين تأتي بعد أقل من أسبوع على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل"، مشيراً إلى أن "لإسرائيل علاقات سرية مع دول عربية كثيرة".