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البحرين: نقل مضربين عن الطعام إلى الحبس الانفرادي... وضباط: مكانكم المقابر
2017-09-17 - 7:56 م
مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن سلطات سجن جو المركزي في البحرين قامت بنقل عدد كبير من المضربين إلى الحبس الانفرادي بسبب رفضهم فك الإضراب الذي دخل يومه التاسع.
وأكدت المعلومات أن نقل المضربين عن الطعام إلى حبس انفرادي يهدد حياتهم بالخطر.
وترفض إدارة السجن تحسين الأوضاع في السجن المركزي الذي بات يضم ضعف طاقته الاستيعابية، فضلا عن تدهور الخدمات الصحية للمعتقلين.
وأشارت المعلومات أن نحو ألف معتقل تدهورت حالتهم الصحية جرّاء الإضراب، فيما عبرت سلطات السجن عن رفضها التام لللاستجابة لمطالب المضربين.
ونقل معتقلون عن ضباط في السجن قولهم "أنتم لا تستحقون حتى هذا السجن (...) مكانكم في المقابر".
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