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تقرير: العبادي يحذر الأكراد من "اللعب بالنار" بإجراء استفتاء على الاستقلال
رئيس الحكومة العراقية إلى جانب رئيس إقليم كردستان العراق سبتمبر العام الماضي (رويترز)
2017-09-17 - 8:36 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكر موقع إخباري محلي في العراق أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصف يوم السبت الخطط الكردية لإجراء استفتاء على الاستقلال بأنها مثل "اللعب بالنار".
وجاء تصريح العبادي بعد أن أقر برلمان كردستان العراق في شمال البلاد يوم الجمعة خطة حكومة الإقليم لإجراء التصويت في 25 سبتمبر أيلول.
ونقل موقع وكالة أنباء الإعلام العراقي عن العبادي قوله إن التصويت يهدد المكتسبات التي حققها الأكراد تحت نظام الحكم الذاتي.
ولم يرد المكتب الإعلامي للعبادي على الاتصالات لتأكيد إدلائه بتلك التصريحات.
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