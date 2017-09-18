فقدان الاتصال بمعتقلين في سجن جو

2017-09-18 - 5:50 ص

مرآة البحرين (خاص): ذكرت عوائل معتقلين في سجن جو أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ 9 أيام، مع بدء المعتقلين السياسيين في السجن المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أوضاع السجن.

ومنعت سلطات السجن المعتقلين من الاتصال بهدف التعتيم على الأجواء في السجن مع انطلاق الإَضراب.

وأكدت عائلة المعتقل حسن أسد أنه انقطع عن التواصل معه عائلته منذ أكثر من 9 أيام، وأشارت إلى أنباء وردتها بأنه نُقل إلى الحبس الإنفرادي.

وأفادت والدة المعتقل سيد محمد سيد سعيد أن اخباره انقطعت منذ عشرة أيام، مشيرة إلى أنها لم تلتق به منذ 8 شهور.