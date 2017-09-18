» أخبار
الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل السفير البريطاني لاستعراض نتائج الزيارات الأخيرة للسجون
2017-09-18 - 3:28 م
مرآة البحرين: استقبل سعيد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بحضور عبدالله الدرازي نائب الرئيس وخليفة الفاضل الأمين العام بالوكالة.
ووفق بيان صادر من المؤسسة الوطنية، فإن اللقاء تم خلاله استعراض "تطورات الوضع الحقوقي في المملكة"، حيث قدم الفيحاني شرحا عن ما احتواه تقرير الزيارة غير المعلنة التي قام بها وفد المؤسسة الوطنية لبعض المؤسسات الإصلاحية (السجون).
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-1817 أكتوبر الحكم على 4 متهمين بقتل شاب في الدراز
- 2017-09-18حجز قضية باكستاني سرق شركة صرافة وهو يرتدي بزة عسكرية للحكم في 26 أكتوبر القادم
- 2017-09-18بلدي الشمالية: تكلفة إيجار المقر الحالي 72 ألف دينار سنويا
- 2017-09-18حجز قضية 11 متهما بمحاولة تهريب مطلوبين لإيران عبر البحر للحكم في 30 أكتوبر القادم
- 2017-09-18ناصر بن حمد يستقبل جنوداً عائدين من حرب اليمن
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus