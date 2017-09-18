الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل السفير البريطاني لاستعراض نتائج الزيارات الأخيرة للسجون

2017-09-18 - 3:28 م

مرآة البحرين: استقبل سعيد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بحضور عبدالله الدرازي نائب الرئيس وخليفة الفاضل الأمين العام بالوكالة.

ووفق بيان صادر من المؤسسة الوطنية، فإن اللقاء تم خلاله استعراض "تطورات الوضع الحقوقي في المملكة"، حيث قدم الفيحاني شرحا عن ما احتواه تقرير الزيارة غير المعلنة التي قام بها وفد المؤسسة الوطنية لبعض المؤسسات الإصلاحية (السجون).