ناصر بن حمد يستقبل جنوداً عائدين من حرب اليمن

2017-09-18 - 3:30 م

مرآة البحرين: استقبل ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين وقائد الحرس الملكي في قاعدة عيسى الجوية مساء أمس، عدداً من الجنود العائدين من حرب اليمن، والتي تقودها السعودية منذ مارس/آذار 2015.

ورحب ناصر بن حمد بالجنود العائدين معرباً عن "شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائماً من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس".