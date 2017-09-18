حجز قضية 11 متهما بمحاولة تهريب مطلوبين لإيران عبر البحر للحكم في 30 أكتوبر القادم
2017-09-18 - 3:31 م
مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حجز قضية 11 متهما بمحاولة تهريب ثمانية من المطلوبين على ذمة قضايا سياسية، باستخدام طراد إلى إيران حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للحكم.
وكانت قوات خفر السواحل زعمت أنها ضبطت محاولة تهريب 8 من المطلوبين باستخدام طراد كان متجها إلى إيران.
وتدعي السلطات أن العملية يقف: صادق مكي جاسم (محكوم بالسجن 10 سنوات، هارب في إيران)، وصادق الحايكي (محكوم بالمؤبد، هارب في إيران).
وتقول إنها رصدت يوم الحادثة الطراد في شمال البحرين، وبعد امتناعه عن الوقوف تمت مطاردته وتطويقه والسيطرة عليه. وقد تم القبض على المتهمين الذين عثر بحوزتهم على بطاقاتهم الشخصية ومبالغ نقدية وهواتف نقالة وملابس ومتعلقات شخصية بالإضافة إلى جهاز GPS وكمية كبيرة من البترول، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
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