بلدي الشمالية: تكلفة إيجار المقر الحالي 72 ألف دينار سنويا

2017-09-18 - 3:34 م

مرآة البحرين: قال مجلس بلدي الشمالية أن مقره الحالي، تبلغ تكلفة إيجاره 72 ألف دينار سنوياً، وذلك بسبب عدم تخصيص مقر للمجلس من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وقفز إيجار المبنى بانتقاله لأكثر من مقر من 7500 دينار في بداية عمر مقر المجلس في منطقة الهملة بالعام 2004.

وفي حال استمر استئجار مبنى المجلس فإنه سيكلف الميزانية مبلغ مليون و11 ألفا و916 دينار لغاية العام 2021.

وبعث المجلس خطابا إلى وكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد محمد الصلاح بتاريخ 27/08/2017، طالبا تزويد المجلس بمستجدات الموضوع والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تخصيص العقار رقم (05043344) كمقر للمجلس البلدي.

ومن المقرر عرض هذه الرسالة باجتماع المجلس المقرر نهار يوم الثلاثاء.

وكان المجلس قد وافق في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق 03/04/2017 على الدراسة المقدمة من إدارة التخطيط العمراني (سابقاً) بشأن تخصيص العقارات رقم (05043344-05043343-05043342) لإقامة عدة مشاريع، ومن ضمنها مقر المجلس، في خطابهم المؤرخ 21/03/2017.