حجز قضية باكستاني سرق شركة صرافة وهو يرتدي بزة عسكرية للحكم في 26 أكتوبر القادم

2017-09-18 - 3:48 م

مرآة البحرين: حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية شاب باكستاني سرق شركة صرافة كان يتعامل معها باستخدام مسدس بلاستيكي وبزة عسكرية سرقها من فوق حبل غسيل، للنطق بالحكم في جلسة 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم مع استمرار حبسه.

وكانت شركة صرافة في الرفاع قد تعرضت لسرقة بالإكراه، حيث دخل شخص يلبس ملابس عسكرية ويضع كمامة على وجهه ويحمل سلاحا وهدد الموظف الموجود واستطاع أن يخرج منها بمبلغ 2700 دينار، وعلى إثر الواقعة تم إجراء تحريات كشفت عن هوية المتهم وتوقيفه بعد أن صرف المبلغ وتبقى بحوزته 500 دينار فقط منه.

واعترف المتهم البالغ من العمر 28 عامًا بالتحقيقات بأنه كان يمر بأزمة مالية، وقرر أن يسرق شركة صرافة كان يرسل عبرها أموالاً لأهله في باكستان، حيث لاحظ أن فترة بعد الظهيرة لا يوجد في الصرافة غير موظف واحد، فوضع خطة للسرقة، حيث اشترى مسدسًا لعبة بلاستيكي، وقام بنزع قطعة برتقالية في مقدمته وطلائه حتى يبدو كالحقيقي، ثم توجه إلى أحد المنازل بالطابق الأرضي القريبة منه، إذ لاحظ نشر ملابس عسكرية فقام بسرقة الملابس.