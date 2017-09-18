» أخبار
17 أكتوبر الحكم على 4 متهمين بقتل شاب في الدراز
2017-09-18 - 3:51 م
مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حجز قضية أربعة متهمين، بقتل الشاب أحمد موسى «18 عاما» بالدراز جراء التعذيب بدعوى تعاونه مع الشرطة، للحكم بجلسة 17 أكتوبر المقبل.
كان بلاغ قد ورد في 4/10/2016 يفيد بالعثور على شخص مجهول الهوية بمنطقة الدراز بالقرب من شارع البريد فاقدًا الوعي وبه إصابات متفرقة بجسمه وفي حالة خطرة وتم نقله إلى مستشفى السلمانية، وتعرف عليه والده من خلال صورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظل الشاب في غيبوبة عدة أيام قبل أن يتوفى جراء الإصابات التي تعرض لها.
وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق التحريات.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-18حجز قضية باكستاني سرق شركة صرافة وهو يرتدي بزة عسكرية للحكم في 26 أكتوبر القادم
- 2017-09-18بلدي الشمالية: تكلفة إيجار المقر الحالي 72 ألف دينار سنويا
- 2017-09-18حجز قضية 11 متهما بمحاولة تهريب مطلوبين لإيران عبر البحر للحكم في 30 أكتوبر القادم
- 2017-09-18ناصر بن حمد يستقبل جنوداً عائدين من حرب اليمن
- 2017-09-18الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل السفير البريطاني لاستعراض نتائج الزيارات الأخيرة للسجون
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus