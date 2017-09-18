17 أكتوبر الحكم على 4 متهمين بقتل شاب في الدراز

2017-09-18 - 3:51 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حجز قضية أربعة متهمين، بقتل الشاب أحمد موسى «18 عاما» بالدراز جراء التعذيب بدعوى تعاونه مع الشرطة، للحكم بجلسة 17 أكتوبر المقبل.

كان بلاغ قد ورد في 4/10/2016 يفيد بالعثور على شخص مجهول الهوية بمنطقة الدراز بالقرب من شارع البريد فاقدًا الوعي وبه إصابات متفرقة بجسمه وفي حالة خطرة وتم نقله إلى مستشفى السلمانية، وتعرف عليه والده من خلال صورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظل الشاب في غيبوبة عدة أيام قبل أن يتوفى جراء الإصابات التي تعرض لها.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق التحريات.