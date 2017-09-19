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السلطات البحرينية تمنع رئيس الشفافية من مغادرة البلاد وتستدعي نضال السلمان للتحقيق
نضال السلمان
2017-09-19 - 12:39 ص
مرآة البحرين: منعت السلطات البحرينية (الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017) رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، الناشط سيد شرف الموسوي من مغادرة البلاد، كما استدعت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشطة نضال السلمان للتحقيق غداً.
ويوم أمس حققت السلطات الناشط أحمد الصفار والناشطة إيناس عون، حيث وجهت لهما تهمة التجمهر وأبلغتهما بمنعهما من السفر.
وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي الأمير زيد بن رعد ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.
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