رويترز: البحرين تتهم قطر باحتجاز ثلاثة قوارب بحرينية

2017-09-19 - 12:48 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة اتهمت قطر يوم الاثنين باحتجاز ثلاثة قوارب على متنها 16 بحارا بصورة غير قانونية مما يزيد من سوء الوضع الدبلوماسي المتأزم بشدة في المنطقة.

وقال العميد الركن بحري علاء عبد الله سيادي قائد خفر السواحل البحريني للوكالة إن السلطات القطرية احتجزت على مدى اليومين الماضيين ثلاثة قوارب بحرينية. ولم يورد التقرير مزيدا من التفاصيل عن طبيعة القوارب أو المكان الذي احتجزت فيه.

وقال مسؤولون قطريون إنهم يفحصون التقرير.

وأضاف سيادي إن احتجاز القوارب الثلاثة يرفع عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 وعدد البحارة المحتجزين لديها إلى 20. وقال إن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى عام 2009.

وفرضت البحرين والسعودية والإمارات ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى متعلقة بالسفر على قطر في يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.