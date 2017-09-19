موقع العربي الجديد: الخارجية الإسرائيلية تحذف تغريدتها عن ملك البحرين

2017-09-19 - 12:57 ص

مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع العربي الجديد الإخباري، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، حذفت تغريدة كانت قد نشرتها على حسابها باللغة العربية على تويتر، بعد افتراضها أن هذه التغريدة قد تثير غضب البحرين.

وأشار الموقع إلى أنّه بدا أنّ الوزارة كانت قد اخترقت البروتوكول الدبلوماسي يوم أمس الأحد، عندما نشرت تغريدة تدعم فيها ما أثير من أن الملك البحريني تعب من المقاطعة العربية لإسرائيل.

وورد في التغريدة: "ندّد ملك البحرين الشّيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالمقاطعة العربية ضد إسرائيل مؤكدًا أن سكان بلاده لهم الحرية في زيارة إسرائيل".

وقال الموقع إن الادعاء استند إلى مقال في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن حمد آل خليفة قال لحاخام يهودي مقيم في الولايات المتحدة إن تعبه يزداد من المقاطعة العربية لإسرائيل.

وتضمن المقال تعليقات مثيرة للجدل ستتسبب على الأرجح بإحراج ملك البحرين، بما في ذلك أن البحرينيين أحرار في زيارة إسرائيل وأن المنامة أرادت إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

وتجدر الإشارة إلى ازدياد عدد التّقارير بشأن التطبيع السّائد في العلاقات مع إسرائيل، وكان بعضها قد أشار إلى عقد اجتماع بين مسؤول سعودي كبير ومسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، كما أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تتمتع "بعلاقات كبيرة" أفضل من أي وقت مضى، مع العالم العربي، حتى من دون اتفاقية سلام مع الفلسطينيين.

وكانت البحرين قد استضافت العام الماضي وفدًا من اليهود الأمريكيين في احتفال بعيد الهانوكا اليهودي.



