2017-09-19 - 10:37 ص

مرآة البحرين: حققت النيابة العامة (الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017) مع ناشطين حقوقيين، ووجهت لهما تهمة التجمهر، كما أكدت صدور قرار بمنعهما من السفر.

وقال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشط أحمد الصفار أن السلطات حققت معه بعد انتظار دام 3 ساعات، موضحاً أن النيابة العامة وجهت له تهمة "التجمهر في الدراز وترديد شعارات سياسية وأفادوا بأني ممنوع من السفر" على حد وصفه.

من جانبها قالت مسؤولة الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشطة إيناس عون أن النيابة حققت معها بعد انتظار دام 3 ساعات، حيث وجهت لها تهمة التجمهر والمشاركة في مسيرة مناهضة للنظام بالدراز في 21 مايو/أيار 2017، كما تم إبلاغها بأنها ممنوعة من السفر أيضاً.

وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.