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موقع بريطاني: حظر قناة الجزيرة على تطبيق سناب شات في السعودية بحجة انتهاك القوانين المحلية
2017-09-19 - 11:03 ص
مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع بريطاني أن تطبيق سناب شات حظر قناة الجزيرة "ديسكوفر" في السّعودية لأن السّلطات زعمت أنّها انتهكت قوانين السعودية المحلية.
وترتبط هذه الخطوة بالنّزاع المستمر حاليًا بين قطر من جهة، والسعودية والبحرين ومصر والإمارات من جهة أخرى، بعد أن قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب.
وكانت السّعودية قد طلبت أن تغلق الحكومة القطرية شبكة الجزيرة كشرط ضمن لائحة من 13 مطلبًا تزيل [الكتلة الرباعية] بموجبها العقوبات المفروضة على قطر.
وقال المتحدث باسم سناب شات في بيان لـ "بي بي سي" إن سناب شات تبذل جهودًا للامتثال للقوانين المحلية.
وتشير هذه الخطوة من سنابشات إلى ميل للامتثال للقوانين المحلية، الأمر الذي يتناقض مع موقف غوغل من الصين.
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