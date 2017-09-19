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وزير الداخلية يستقبل قائد الأسطول الأمريكي الخامس
2017-09-19 - 1:31 م
مرآة البحرين: استقبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة صباح أمس، الأدميرال كيفن دونيكان قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث قدم الأدميرال جون أكويلان القائد الجديد للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قائد الأسطول الخامس.
وخلال اللقاء استعرض الطرفان "العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجهود الأدميرال كيفن دونيكان على ما قام به طوال فترة عمله وما أسهم به في زيادة التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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