البحرين: السلطات الأمنية تعتدي على مظاهر عاشوراء في 4 مناطق

قوات الأمن وهي تزيل بعض لافتات عاشوراء من جدعلي صباح اليوم

2017-09-19 - 1:38 م

مرآة البحرين (خاص): قال نشطاء إن السلطات الأمنية قامت صباح اليوم بحملة استهدفت مظاهر موسم عاشوراء الذي تحيه الأغلبية الشيعية في البلاد، حيث تم رصد إزالة شعارات الموسم الديني من 4 مناطق بحرينية.

ووفق شهود عيان فإن قوات أمنية أزالت (الثلثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017) شعارات ولافتات خاصة بموسم عاشوراء من "شهركان، المالكية، كرزكان وجدعلي"، وذلك في استهداف للشعائر الدينية الخاصة بالأغلبية الشيعية.

وتستهدف السلطات الأغلبية الشيعية بشكل مباشر منذ العام 2011، بسبب قيادتهم للحراك المطالب بالتحول الديمقراطي ووضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.

ويقبع حوالي 4 آلاف من المواطنين الشيعة في السجون لأسباب سياسية، من ضمنهم عشرات رجال الدين وأبرز المعارضين السياسيين.