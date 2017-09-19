2017-09-19 - 1:41 م

مرآة البحرين: حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر بقضية "قروب البسطة"، والتي تضم 18 متهمًا، تقول السلطات أنهم ينتمون لـ "تيار الوفاء الإسلامي"، ومتهمين بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة المقبلة في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع لمحامي المتهم الخامس عشر بالقضية، وأمرت باستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم.